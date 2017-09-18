Правительство Севастополя отправлено в отставку после вступления губернатора в должность
18 сентября.
18 сентября.
«Объявить об отставке правительства Севастополя с 18 сентября 2017 г. Поручить правительству Севастополя исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Севастополя», — говорится в указе Д. Овсянникова, опубликованном на сайте севастопольского правительства.
Ожидается, что губернатор представит кандидатуры своих заместителей на заседании городского парламента во вторник.
Выдвиженец партии «Единая Россия» Д. Овсянников победил на первых в истории Севастополя прямых выборах губернатора, получив 71,05% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
До избрания Д. Овсянников больше года, с июля 2016 года, работал в должности главы города с приставкой врио, ранее он был заместителем министра промышленности и торговли России.