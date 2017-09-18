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14:50 (мск), источник: ЕАН

«Яблоко» возвращается в Свердловскую область

Свердловское отделение партии «Яблоко» готовится к перерегистрации после летнего роспуска.

«Заканчивается перерегистрация членов партии, итоги, надеюсь, мы подведем на ближайшем заседании бюро в Москве 29 сентября, далее назначим дату конференции и в октябре выберем и нового председателя реготделения, и совет, и КРК (контрольно-ревизионная комиссия, — прим. ЕАН)», — написал в Facebook член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин.

В беседе с корреспондентом ЕАН он уточнил, что количество членов отделения, скорее всего, уменьшится, но не критически. «До роспуска в отделении насчитывалось 268 партийцев, теперь, думаю, будет 200 или немного меньше. Точное количество пока назвать не готов», — пояснил Петлин.

По его словам, во многом убыль обусловлена исходом членов из первоуральского отделения вслед за экс-лидером «яблочников» и бывшим мэром Первоуральска Юрием Переверзевым.

Напомним, именно его демарш сорвал региональную конференцию в июне, не позволил выдвинуть Евгения Ройзмана в губернаторы от реготделения и повлек за собой роспуск областной ячейки.

Максим Петлин отметил, что есть несколько претендентов на должность главы отделения, но назвать фамилии он пока не готов. Сам он не хотел бы возвращаться к руководству, но не исключает, что такой расклад теоретически возможен.

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