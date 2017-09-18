«Яблоко» возвращается в Свердловскую область

«Заканчивается перерегистрация членов партии, итоги, надеюсь, мы подведем на ближайшем заседании бюро в Москве 29 сентября, далее назначим дату конференции и в октябре выберем и нового председателя реготделения, и совет, и КРК (контрольно-ревизионная комиссия, — прим. ЕАН)», — написал в Facebook член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин.

В беседе с корреспондентом ЕАН он уточнил, что количество членов отделения, скорее всего, уменьшится, но не критически. «До роспуска в отделении насчитывалось 268 партийцев, теперь, думаю, будет 200 или немного меньше. Точное количество пока назвать не готов», — пояснил Петлин.

По его словам, во многом убыль обусловлена исходом членов из первоуральского отделения вслед за экс-лидером «яблочников» и бывшим мэром Первоуральска Юрием Переверзевым.

Напомним, именно его демарш сорвал региональную конференцию в июне, не позволил выдвинуть Евгения Ройзмана в губернаторы от реготделения и повлек за собой роспуск областной ячейки.