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14:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале по поручению Дубровского усилят контроль за перевозкой детей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Губернатору Челябинской области на еженедельном совещании с заместителями и министрами доложили о ДТП с футбольной командой «Металлург». Борис Дубровский потребовал от подчиненных усиления контроля за детскими перевозками, передает пресс-служба главы региона.

«В конце 2016 года мной были даны поручения по соблюдению правил организации перевозки детей во избежание инцидентов. Необходимо усилить контроль за перевозкой детей всем ответственным лицам и организациям в регионе», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, микроавтобус, перевозивший юношескую футбольную команду «Металлург», попал в ДТП в Челябинске. Как доложил первый замглавы региона Евгений Редин, автобус с детьми стоял на красный сигнал светофора и в него въехал грузовик. Автобус по инерции ударил впередистоящий автомобиль.

«Все надлежащие правила по перевозке детей перевозчиком были соблюдены в полном объеме. В связи с этим никаких тяжелых последствий для жизни и здоровья детей не произошло», — добавил Евгений Редин. 13 детей, находившихся в автобусе, получили травмы и ушибы разной степени тяжести. Все были осмотрены медиками. На сегодняшний день только один из них остается в областной детской клинической больнице.

В ближайшее время ребенок будет выписан. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков в Златоусте.

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