На Южном Урале по поручению Дубровского усилят контроль за перевозкой детей

«В конце 2016 года мной были даны поручения по соблюдению правил организации перевозки детей во избежание инцидентов. Необходимо усилить контроль за перевозкой детей всем ответственным лицам и организациям в регионе», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, микроавтобус, перевозивший юношескую футбольную команду «Металлург», попал в ДТП в Челябинске. Как доложил первый замглавы региона Евгений Редин, автобус с детьми стоял на красный сигнал светофора и в него въехал грузовик. Автобус по инерции ударил впередистоящий автомобиль.

«Все надлежащие правила по перевозке детей перевозчиком были соблюдены в полном объеме. В связи с этим никаких тяжелых последствий для жизни и здоровья детей не произошло», — добавил Евгений Редин. 13 детей, находившихся в автобусе, получили травмы и ушибы разной степени тяжести. Все были осмотрены медиками. На сегодняшний день только один из них остается в областной детской клинической больнице.