Путин прибыл в Ленинградскую область на учения «Запад-2017»

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения и в данном случае его поездка на учения «Запад-2017» не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.

Стратегические учения «Запад-2017» проходят 14—20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих.

При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.