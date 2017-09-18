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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл в Ленинградскую область на учения «Запад-2017»

Полигон Лужский (Ленинградская область), 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на учения «Запад-2017», где на полигоне «Лужский» он проинспектирует действия военных РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Путин как главнокомандующий всегда посещает крупные учения и в данном случае его поездка на учения «Запад-2017» не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением.

Стратегические учения «Запад-2017» проходят 14—20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих.

При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

В том числе, как сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны России планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

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