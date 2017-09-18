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15:05 (мск), источник: ЕАН

Тунгусов и Орлов поклялись в верности Евгению Куйвашеву

Аппаратная новация зафиксирована сегодня на заседании фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Свердловской области.

Первые вице-губернаторы, Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, принесли публичную клятву верности главе региона и Свердловской области.

Владимир Тунгусов: «Начинается новый этап, связанный с “Пятилеткой развития”. Клянусь работать на благо Свердловской области вместе с губернатором, его командой и коллегами».

Как отметила советник спикера Людмилы Бабушкиной Елена Воронова, до выступления Тунгусова традиции приносить клятву кандидатами на высокие посты не было, однако «инициатива получила продолжение».

«Если вы мне окажете высокое доверие, дав согласие на назначение первым заместителем губернатора, то я клянусь весь свой опыт, накопленный в муниципальных, федеральных органах власти, шестой год в правительстве Свердловской области, использовать для выполнения задач, поставленных в “Пятилетке развития”», — сказал Алексей Орлов.

Напомним, фракция в итоге рекомендовала Тунгусова и Орлова к переназначению. Окончательное решение 26 сентября примет Законодательное собрание.

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