Аксенов не исключил перехода к прямым выборам главы Крыма

«Такое мнение и у руководящих органов страны есть, в том плане, что во всех субъектах должны выбираться руководители. Я имею в виду общенародным голосованием. На мой взгляд, эта форма наиболее правильная, но я о себе думаю в последнюю очередь, поэтому у меня таких планов особых не было. Будет задача, поменяем, это быстро сделаем», — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос о разработке механизма, по которому по примеру Севастополя должность главы Крыма станет выборной.