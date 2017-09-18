В Госдуме РФ всю неделю будут идти дни Ростовской области
На выставке представят инвестиционный и туристический потенциал региона.
На выставке представят инвестиционный и туристический потенциал региона.
На этой неделе, с 18 по 22 сентября, в Государственной Думе Российской Федерации пройдут Дни Ростовской области, цель выставки заключается в презентации промышленного и инвестиционного потенциала региона и его продвижении как одного из ключевых центров экономического, а также
Потенциал Ростовской области будет представлен несколькими блоками: товаропроизводителями Дона, ТОСЭР, туристическим потенциалом. Организаторами выставки стали партия «Единая Россия» и комитет Госдумы по культуре.