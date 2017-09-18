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15:30 (мск), источник: Деловое сообщество

В Госдуме РФ всю неделю будут идти дни Ростовской области

На выставке представят инвестиционный и туристический потенциал региона.

На этой неделе, с 18 по 22 сентября, в Государственной Думе Российской Федерации пройдут Дни Ростовской области, цель выставки заключается в презентации промышленного и инвестиционного потенциала региона и его продвижении как одного из ключевых центров экономического, а также социально-культурного развития Юга страны.

Потенциал Ростовской области будет представлен несколькими блоками: товаропроизводителями Дона, ТОСЭР, туристическим потенциалом. Организаторами выставки стали партия «Единая Россия» и комитет Госдумы по культуре.

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