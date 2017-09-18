В Госдуме РФ всю неделю будут идти дни Ростовской области

На этой неделе, с 18 по 22 сентября, в Государственной Думе Российской Федерации пройдут Дни Ростовской области, цель выставки заключается в презентации промышленного и инвестиционного потенциала региона и его продвижении как одного из ключевых центров экономического, а также социально-культурного развития Юга страны.