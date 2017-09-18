Губернатор Севастополя назвал ключевые направления развития города

Источник: РИА "Новости"

По его словам, данные цели содержатся в созданной совместно с общественностью стратегии развития города до 2030 года.

«Первая цель — нам предстоит построить сильную и эффективную экономику. Мы будем добиваться этого через развитие конкурентно-способных отраслей, через поддержку базовых предприятий судостроения и судоремонта, приборостроения, сельского хозяйства, стимулирования экономической активности малого бизнеса», — сказал Овсянников на торжественной церемонии по случаю вступления в должность.

Вторая цель, по его словам, — сделать город комфортным для жителей и гостей.

Третья цель — каждому севастопольцу будет обеспечена возможность самореализации, получения качественного образования, достойной работы и эффективной государственной власти.

Губернатор города пообещал возвести в ближайшие годы более 100 социальных объектов, отремонтировать 250 километров дорог, благоустроить более 700 дворов. «Мы сделаем Севастополь городом высокотехнологичных и экологически чистых предприятий, сильных университетов, уютных бухт и доступных общественных пространств, регионом, утопающим в зелени садов и виноградников», — сказал он.

Овсянников также пообещал сохранить Севастополь как форпост и базу Черноморского флота.