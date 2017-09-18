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15:36 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи новоиспеченным депутатам ЗСК вручили удостоверения

В горизбиркоме кандидатам, которые победили на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края, вручили удостоверение депутатов. Курорт в региональном парламенте будут представлять 6 человек. Трое одномандатники и три человека, прошедшие по краевым спискам.

Источник: Вести Сочи

Члены избиркома Сочи вручали удостоверения одномондадтникам. Каждый округ, а их в Сочи сформировали три, выбрал своего представителя в краевой парламент. Правда, на торжественную церемонию пришел только один, теперь уже депутат ЗСК Краснодарского края — Алексей Руднев. Александру Звягину и Виктору Теплякову удостоверения вручали заочно.

Одной из тем обсуждения на совещании, которое состоялось сразу после вручения удостоверений, стала низкая явка. Факторы, которые повлияли на количество пришедших сочинцев на выборы еще будут анализировать. Как и еще предстоит рассмотреть жалобы, которые поступали от сочинцев во вовремя голосования. В частности, люди обращали внимание избиркома на отсутствие их фамилий в списках для голосования, некоторые не знали о том, что вообще проводятся выборы.

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