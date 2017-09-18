Омское правительство ждет на работу молодых специалистов

«Нормальная зарплата — это, в первую очередь, успешный бизнес-климат и позитивное настроение в городе. Нам еще очень много предстоит сделать для этого. Но мы видим здесь столько неравнодушных омичей, поэтому я уверена, что совместными усилиями мы изменим наш город к лучшему. Конечно, нам, в первую очередь — власти, нужно коренным образом пересмотреть подходы к деятельности в области образования, культуры и молодежной политики. К сожалению, и к нам не идет молодежь. А нам очень нужны молодые креативные люди, которые сделают власть эффективной. Мы ждем таких!» — прокомментировала заявление о бездействии властей в приостановлении оттока молодежи представитель регионального Минтруда Марина Хамова.