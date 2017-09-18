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15:16 (мск), источник: СуперОмск

Омское правительство ждет на работу молодых специалистов

Накануне на Театральной площади прошел митинг профсоюзных организаций «За достойный труд!», в котором приняли участие более полутора тысяч омичей.

Источник: Reuters

На митинге поднимались вопросы повышения и индексации заработной платы, а также защиты прав обманутых дольщиков. Пришедшие на митинг члены регионального правительства, в свою очередь, заявили о нехватке молодых кадров.

«Нормальная зарплата — это, в первую очередь, успешный бизнес-климат и позитивное настроение в городе. Нам еще очень много предстоит сделать для этого. Но мы видим здесь столько неравнодушных омичей, поэтому я уверена, что совместными усилиями мы изменим наш город к лучшему. Конечно, нам, в первую очередь — власти, нужно коренным образом пересмотреть подходы к деятельности в области образования, культуры и молодежной политики. К сожалению, и к нам не идет молодежь. А нам очень нужны молодые креативные люди, которые сделают власть эффективной. Мы ждем таких!» — прокомментировала заявление о бездействии властей в приостановлении оттока молодежи представитель регионального Минтруда Марина Хамова.

Кроме того, представитель регионального Минтруда рассказала о планомерной работе регионального правительства с просроченными задолженностями предприятий по выплате зарплат. По словам Хамовой, в текущем году удалось выплатить более 100 миллионов рублей задолженности по зарплате.

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