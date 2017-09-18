Омское правительство ждет на работу молодых специалистов
Накануне на Театральной площади прошел митинг профсоюзных организаций «За достойный труд!», в котором приняли участие более полутора тысяч омичей.
Накануне на Театральной площади прошел митинг профсоюзных организаций «За достойный труд!», в котором приняли участие более полутора тысяч омичей.
На митинге поднимались вопросы повышения и индексации заработной платы, а также защиты прав обманутых дольщиков. Пришедшие на митинг члены регионального правительства, в свою очередь, заявили о нехватке молодых кадров.
«Нормальная зарплата — это, в первую очередь, успешный
Кроме того, представитель регионального Минтруда рассказала о планомерной работе регионального правительства с просроченными задолженностями предприятий по выплате зарплат. По словам Хамовой, в текущем году удалось выплатить более 100 миллионов рублей задолженности по зарплате.