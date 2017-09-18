Политическую пассивность жителей Екатеринбурга высмеяли в граффити
Неизвестный автор нарисовал на стене городского кафе вблизи Главпочтамта в Екатеринбурге необычную композицию.
Неизвестный автор нарисовал на стене городского кафе вблизи Главпочтамта в Екатеринбурге необычную композицию.
На граффити птицы сами себе строят клетку. Екатеринбуржцы активно постят фотографии
Примечательно, что пернатые находятся в окружении башенных кранов. Правда, не все птицы принимают участие в строительстве. Часть из них удобно расположились на жердочках. Меж тем уже появились версии о значениях композиции.
По мнению политолога,
«Тема о самом актуальном. О патернализме, о бегстве от свободы, об отказе участвовать в политике, об отказе от выбора и выборов, об уходе от принятия решений, об автаркии… О многом», — считает Киселев.
Напомним, на прошедших 10 сентября выборах главы региона Киселев занял пятое место. В ходе кампании он был активным противником идеи бойкота выборов, драйверами которой стали оппозиционер Алексей Навальный и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.