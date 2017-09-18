Политическую пассивность жителей Екатеринбурга высмеяли в граффити

На граффити птицы сами себе строят клетку. Екатеринбуржцы активно постят фотографии арт-объекта под названием «Построим себе сами» в соцсети.

Примечательно, что пернатые находятся в окружении башенных кранов. Правда, не все птицы принимают участие в строительстве. Часть из них удобно расположились на жердочках. Меж тем уже появились версии о значениях композиции.

По мнению политолога, экс-кандидата в свердловские губернаторы Константина Киселева, автор хотел обратить внимание на пассивное участие в политической жизни со стороны горожан.

«Тема о самом актуальном. О патернализме, о бегстве от свободы, об отказе участвовать в политике, об отказе от выбора и выборов, об уходе от принятия решений, об автаркии… О многом», — считает Киселев.