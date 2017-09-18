«Welcome, please»: Минниханов предложил сенаторам из США посмотреть на эффект санкций
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с с делегацией законодательного собрания американского штата
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с с делегацией законодательного собрания американского штата
— Спасибо, что нашли время познакомиться с нашей республикой, сравнить, что изменилось после введения ваших санкций, как мы живем и как мы любим наших американских коллег. У нас очень хорошо работают американские компании… Добро пожаловать, welcome, please, — заявил Минниханов.
По словам президента РТ, «европейские компании немножко буксовали, а вот американские — молодцы».
К примеру, в период санкций в особой экономической зоне «Алабуга» было введено два современных американских предприятия, по итогам первого полугодия Татарстан и США в два с лишним раза нарастили объемы товарооборота.
— Наверное, вы ощутили, что люди у нас доброжелательные и злости от того, что
Напомним, США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен «экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым». Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона.