В Туапсинском и Динском районах выберут новых глав

Оба руководителя избраны депутатами Заксобрания Краснодарского края шестого созыва. Лыбанев избран депутатом краевого парламента по Кошевому одномандатному округу № 19, а Жиленко победил в Атаманском одномандатном округе № 20, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В скором времени в районах состоятся конкурсы на должность руководителей муниципалитетов.

В Динском районе прием документов проходил весь август, а сам конкурс состоится 20 сентября. Во втором районе решение о назначении конкурса было принято в минувшую пятницу. Документы начнут принимать с 26 сентября по 27 октября, а конкурс пройдет 14 ноября.