Назарбаев указал на ряд проблем в Жамбылской области

Источник: Tengrinews

В своей речи Президент Казахстана отметил потенциал области в развитии химической промышленности и подчеркнул важность эффективной реализации индустриальной и инфраструктурной программ в регионе.

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«В общей доле промышленного производства химическая отрасль составляет более 20 процентов. Благодаря программе индустриализации в области реализованы 53 проекта. В этих целях были привлечены инвестиции в размере 158 миллиардов тенге и создано около 7 тысяч рабочих мест. Построена международная автомагистраль “Западная Европа-Западный Китай”. Оказана значительная поддержка городам Каратау и Жанатас. В целом, все реализуемые программы направлены на улучшение благосостояния народа», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства высказался и о перспективах развития аграрного сектора.

«В сельскохозяйственной сфере реализовано 34 проекта, общей стоимостью порядка восьми миллиардов тенге. Только за последние три года в области товаропроизводителям сельскохозяйственной отрасли были выделены государственные субсидии свыше 35 миллиардов тенге», — отметил Президент Казахстана.

Вместе с тем, Президент Казахстан указал на ряд проблемных вопросов, требующих своего решения.

«Остаются слабыми показатели социального развития региона. Остается не раскрытым промышленный потенциал области. В рамках развития экономического пояса “Шелкового пути” предусмотрена реализация пяти проектов, но на сегодня не введено ни одного проекта», — сказал Президент Казахстана.

Далее, Глава государства отметил, что в настоящее время в регионе ведется работа по созданию мощного химического кластера. Вместе с тем, многие проекты работают не на полную мощность, не решены вопросы с инфраструктурой — обеспечение газом, подведение автомобильной и железной дороги.

«В то время как, только ввод запланированных проектов в городах Карату, Жанатас и СЭЗ “Химпарк Тараз” позволил бы значительно увеличить объем промышленного производства области», — сказал Президент.

Кроме того, Глава государства акцентировал внимание присутствующих на сохраняющейся в регионе проблеме продуктивной занятости населения.

«Вопрос самозанятости стал критическим. На сегодня из 523 тысяч экономически активного населения 42,4 процента — самозанятые. Это наихудший показатель по республике. Самозанятые есть во всех странах. Вопрос в том, чтобы эти люди были: во-первых — заняты продуктивно, а во-вторых — работали легально», — сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев указал на слабо развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.

«В сфере малого и среднего бизнеса работает всего 24 процента занятого населения. Необходимо принять конкретные меры по улучшению условий для ведения бизнеса. Будущее за малым и средним бизнесом, а не за гигантскими предприятиями. Именно МСБ может быстро отреагировать на вызовы рынка и перепрофилироваться», — подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что недостаточно эффективно в регионе используется и потенциал аграрной сферы.

«Я уже говорил, что аграрный сектор должен стать драйвером роста экономики и несырьевого экспорта. Однако область имеет один из самых низких показателей производительности труда в сельском хозяйстве. Для примера, на порядок выше показатели в Карагандинской области, СКО, ВКО. В области большие площади земельных участков используются неэффективно. Следует провести соответствующую работу по задействованию этих участков для развития семейных ферм», — сказал Нурсултан Назарбаев.