Россия может предоставить Приднестровью помощь

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Россия может предоставить Приднестровье помощь, и не только финансовую. Об этом рассказал на встрече с лидером региона Вадимом Красносельским глава правительства Приднестровья Александр Мартынов по итогам визита приднестровской делегации в российскую столицу, сообщили в правительственной пресс-службе.

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«Сейчас российская аудиторская компания завершает работу по анализу финансов Приднестровья. На основании ее результатов будут приниматься дальнейшие решения об оказании финансовой помощи Приднестровью, о формате этой помощи и ее сумме», — отметил он.

По словам Мартынова, на площадке Госдумы, кроме этого, обсудили вопрос привлечения инвестиций в Приднестровье, а также оказания экспертной помощи.

«Это необходимо для того, чтобы более эффективно и качественно развивать нашу экономику, строить регуляторную политику. В этом плане еще раз поднимался вопрос о работе Аналитического Центра при Правительстве РФ», — подчеркнул глава правительства.

Как рассказал Мартынов, в Москве также говорили и о перспективах предоставления Приднестровью технического кредита на развитие промышленных предприятий, ведь приднестровские производственники нуждаются в поддержке, сумма которой эквивалентна 60 миллионам долларов.