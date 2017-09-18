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18:29 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы направил румынскому коллеге телеграмму

Молдавский лидер выразил соболезнования семья погибших в результате урагана, который обрушился за западную часть Румынии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил румынскому коллеге Клаусу Йоханнису телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями урагана, который обрушился на Румынию вечером в воскресенье.

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«С глубоким прискорбием воспринял известие о последствиях сильнейшего урагана, который 17 сентября обрушился на запад Румынии и привел к человеческим жертвам, ранению многих людей и значительным разрушениям. В эти тяжелые минуты от имени народа Республики Молдова и от себя лично я выражаю глубокое сочувствие и нашу солидарность с румынским народом», — отмечено в тексте послания.

Додон также передал искренние соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Буря, обрушившаяся на Румынию в воскресенье вечером, всего за несколько часов привела к тому, что восемь человек погибли и еще 145 пострадали. Сорванные крыши домов, поваленные деревья, покореженные автомобили, проблемы с электричеством и размытые дороги. Таков итог сильного ветра с проливными дождями, которые прошли преимущественно в западных регионах страны-соседки.

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