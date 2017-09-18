Новым депутатом омского горсовета стала победительница конкурса красоты
В Омске завершились выборы в городской совет, по итогам которых среди 40 новоизбранных депутатов оказалось шесть представительниц прекрасного пола.
В Омске завершились выборы в городской совет, по итогам которых среди 40 новоизбранных депутатов оказалось шесть представительниц прекрасного пола.
Одной из них стала 42-летняя временно неработающая Елена Кокорина, прошедшая в парламент по списку ЛДПР.
Новоявленная избранница грозит стать украшением городского парламента и не зря — подкрепляет ее позиции прошлое на подмостках конкурсов красоты.
Так, в 2011 году Елена Кокорина участвовала в конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Омск» и вошла в четверку победительниц, получив титул третьей
На тот момент конкуренцию Кокориной составляли 15 девушек. Обошли ее Лариса Сафарян — невестка строителя Рафика Сафаряна, Арина Сусликова — невестка скандального медиамагната Сергея Сусликова и управляющая салоном водяных матрасов «Аквасон» Мария Шишкина.
Конкуренция на выборах в горсовет же была куда более серьезной. Всего от ЛДПР выдвигалось 63 кандидата. По итогам голосования партия получила 11,01% или 21 399 голосов и взяла два мандата — один достался депутату Алексею Ложкину, другой — Владимиру Жириновскому. Последний ожидаемо отказался от своего мандата в пользу следующего по списку претендента, за которого проголосовало большее число избирателей. Им и оказалась Елена Кокорина.