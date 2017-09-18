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20:46 (мск), источник: СуперОмск

Новым депутатом омского горсовета стала победительница конкурса красоты

В Омске завершились выборы в городской совет, по итогам которых среди 40 новоизбранных депутатов оказалось шесть представительниц прекрасного пола.

Источник: Reuters

Одной из них стала 42-летняя временно неработающая Елена Кокорина, прошедшая в парламент по списку ЛДПР.

Новоявленная избранница грозит стать украшением городского парламента и не зря — подкрепляет ее позиции прошлое на подмостках конкурсов красоты.

Так, в 2011 году Елена Кокорина участвовала в конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Омск» и вошла в четверку победительниц, получив титул третьей вице-миссис. Также она была удостоена титула Миссис Ослепительная улыбка.

На тот момент конкуренцию Кокориной составляли 15 девушек. Обошли ее Лариса Сафарян — невестка строителя Рафика Сафаряна, Арина Сусликова — невестка скандального медиамагната Сергея Сусликова и управляющая салоном водяных матрасов «Аквасон» Мария Шишкина.

Конкуренция на выборах в горсовет же была куда более серьезной. Всего от ЛДПР выдвигалось 63 кандидата. По итогам голосования партия получила 11,01% или 21 399 голосов и взяла два мандата — один достался депутату Алексею Ложкину, другой — Владимиру Жириновскому. Последний ожидаемо отказался от своего мандата в пользу следующего по списку претендента, за которого проголосовало большее число избирателей. Им и оказалась Елена Кокорина.

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