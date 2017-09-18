Новым депутатом омского горсовета стала победительница конкурса красоты

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Одной из них стала 42-летняя временно неработающая Елена Кокорина, прошедшая в парламент по списку ЛДПР.

Новоявленная избранница грозит стать украшением городского парламента и не зря — подкрепляет ее позиции прошлое на подмостках конкурсов красоты.

Так, в 2011 году Елена Кокорина участвовала в конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Омск» и вошла в четверку победительниц, получив титул третьей вице-миссис. Также она была удостоена титула Миссис Ослепительная улыбка.

На тот момент конкуренцию Кокориной составляли 15 девушек. Обошли ее Лариса Сафарян — невестка строителя Рафика Сафаряна, Арина Сусликова — невестка скандального медиамагната Сергея Сусликова и управляющая салоном водяных матрасов «Аквасон» Мария Шишкина.