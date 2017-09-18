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22:05 (мск), источник: РБК

Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом»

Перелетевшие через воздушную границу Литвы российские Ил-76 отклонились от маршрута из-за погодных условий, заявили в Минобороны. Ранее Вильнюс в связи с инцидентом вручил Москве соответствующую ноту.

Источник: РИА "Новости"

Заявления Вильнюса о намеренном нарушении российскими военно-транспортными самолетами Ил-76 воздушного пространства Литвы в рамках учений «Запад-2017» являются «политизированными», заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Самолеты, как пояснили в военном ведомстве, отклонились от маршрута из-за «грозового фронта», который «прямо угрожал безопасности» Ил-76 и «их экипажам».

При этом власти России, как добавили в министерстве, сделали «речевой запрос зональному центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюс» для того, чтобы сделать отклонение от маршрута.

После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут.
Минобороны РФ

«Претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» в ведомстве расценили как «полититизированные и не соответствующие действительности». ​

Два Ил-76, по данным Минобороны, «выполняли плановый перелет с аэродрома «Таганрог» в Ростовской области на аэродром «Черняховск» в Калининградской области. Маршрут полета, как уточнили в министерстве, «проходил над нейтральными водами Балтики в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства».

Ранее, 18 сентября, в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что российские Ил-76 нарушили воздушное пространство страны. Это, как уточнили в ведомстве, произошло 16 сентября.

В этот день, по данным Вильнюса, российские самолеты находились в воздушном пространстве республики до двух минут. Причем летели эти самолеты, как добавили в ведомстве, «из основной части России в Калининградскую область». В связи с этим МИД Литвы вызвал посла России в Литве Александра Удальцова. Из-за инцидента ему была вручена соответствующая нота.

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Литовское издание Delfi, в свою очередь, заметило, что нарушение воздушного пространства было зафиксировано во время российско-белорусских учений «Запад-2017». В сообщении МИД Литвы эти данные не упоминались.

Российско-белорусские учения проходят на территориях России и Белоруссии с 14 сентября. В них участвуют 12,7 тыс. военнослужащих обеих стран, а также задействованы авиация и более 600 единиц боевой техники.

Еще до своего начала эти военные маневры вызвали тревогу у стран НАТО — соседи Союзного государства выражали обеспокоенность из-за возможности повторения «крымского сценария» в странах Прибалтики. ​ Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, называла «Запад-2017» «демонстрацией силы» со стороны Москвы. В маневрах, по ее данным, должны были принять участие свыше 100 тыс. военных. В российском военном ведомстве эти цифры позже назвали «взятыми с потолка».

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Геннадий сапрунов
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