Минобороны объяснило перелет Ил-76 через границу Литвы «грозовым фронтом»
Перелетевшие через воздушную границу Литвы российские Ил-76 отклонились от маршрута
Перелетевшие через воздушную границу Литвы российские Ил-76 отклонились от маршрута
Заявления Вильнюса о намеренном нарушении российскими
При этом власти России, как добавили в министерстве, сделали «речевой запрос зональному центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюс» для того, чтобы сделать отклонение от маршрута.
После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут.
«Претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» в ведомстве расценили как «полититизированные и не соответствующие действительности».
Два Ил-76, по данным Минобороны, «выполняли плановый перелет с аэродрома «Таганрог» в Ростовской области на аэродром «Черняховск» в Калининградской области. Маршрут полета, как уточнили в министерстве, «проходил над нейтральными водами Балтики в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства».
В этот день, по данным Вильнюса, российские самолеты находились в воздушном пространстве республики до двух минут. Причем летели эти самолеты, как добавили в ведомстве, «из основной части России в Калининградскую область». В связи с этим МИД Литвы вызвал посла России в Литве Александра Удальцова.
Литовское издание Delfi, в свою очередь, заметило, что нарушение воздушного пространства было зафиксировано во время
Еще до своего начала эти военные маневры вызвали тревогу у стран НАТО — соседи Союзного государства выражали обеспокоенность