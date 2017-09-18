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23:40 (мск), источник: Известия

Первую военную базу США открыли в Израиле

На юге Израиля в понедельник открыли первую постоянную базу США. Как сообщает пресс-служба израильской армии, здесь будут нести службу американские солдаты и офицеры.

Источник: AP 2017

«Впервые в истории Государства Израиль, Армии обороны Израиля мы создали постоянную военную базу США, над которой развевается американский флаг», — сказал на церемонии открытия командующий силами ПВО Израиля Цвика Хаймович.

Сообщается, что американская база интегрирована в расположение одной из израильских частей противовоздушной обороны.

Представитель США генерал-майор Джон Гронски заявил, что военные двух стран теперь «будут бок о бок жить и нести службу».

Ранее сообщалось, что боевики организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали американскую базу вблизи населенного пункта Эль-Карадж в Ираке. В результате нападения никто не пострадал.

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