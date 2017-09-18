Первую военную базу США открыли в Израиле

Источник: AP 2017

«Впервые в истории Государства Израиль, Армии обороны Израиля мы создали постоянную военную базу США, над которой развевается американский флаг», — сказал на церемонии открытия командующий силами ПВО Израиля Цвика Хаймович.

Сообщается, что американская база интегрирована в расположение одной из израильских частей противовоздушной обороны.

Представитель США генерал-майор Джон Гронски заявил, что военные двух стран теперь «будут бок о бок жить и нести службу».