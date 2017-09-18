Первую военную базу США открыли в Израиле
На юге Израиля в понедельник открыли первую постоянную базу США. Как сообщает
На юге Израиля в понедельник открыли первую постоянную базу США. Как сообщает
«Впервые в истории Государства Израиль, Армии обороны Израиля мы создали постоянную военную базу США, над которой развевается американский флаг», — сказал на церемонии открытия командующий силами ПВО Израиля Цвика Хаймович.
Представитель США
Ранее сообщалось, что боевики организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали американскую базу вблизи населенного пункта