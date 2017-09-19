Жители Хабаровского края смогут присоединиться к Гражданскому форуму
В Хабаровском крае стартовала регистрация участников Гражданского форума региона. Мероприятие проведут
В Хабаровском крае стартовала регистрация участников Гражданского форума региона. Мероприятие проведут
На форуме соберутся эксперты, предприниматели, гражданские активисты и представители некоммерческого секторы со всего Дальнего Востока. Для них организуют дискуссионные площадки, тренинги и
Предварительная регистрация на форум будет вестись до 9 октября. Желающим необходимо заполнить анкету в специальном разделе на сайте общественной палаты Хабаровского края. Каждая заявка обрабатывается, затем высылается подтверждение.