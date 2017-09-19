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03:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края смогут присоединиться к Гражданскому форуму

В Хабаровском крае стартовала регистрация участников Гражданского форума региона. Мероприятие проведут 18—19 октября в Педагогическом институте Тихоокеанского госуниверситета, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

На форуме соберутся эксперты, предприниматели, гражданские активисты и представители некоммерческого секторы со всего Дальнего Востока. Для них организуют дискуссионные площадки, тренинги и мастер-классы. Также будут представлены лучшие социальные практики и проекты.

Предварительная регистрация на форум будет вестись до 9 октября. Желающим необходимо заполнить анкету в специальном разделе на сайте общественной палаты Хабаровского края. Каждая заявка обрабатывается, затем высылается подтверждение.

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