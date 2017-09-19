Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась в Нью-Йорке в воскресенье. Стороны обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, сообщила журналистам по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как следует из программы госдепартамента, предстоящая встреча с Лавровым станет единственной двусторонней для Тиллерсона во вторник, поскольку в остальное время госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе его мероприятий в ООН и «на полях» генассамблеи.