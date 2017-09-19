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04:26 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут во вторник встречу в Нью-Йорке «на полях» 72-й Генассамблеи ООН, сообщил госдепартамент.

Источник: РИА Новости

Встреча запланирована на 17.00 (00.00 мск среды) в отеле Palace.

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Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась в Нью-Йорке в воскресенье. Стороны обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, сообщила журналистам по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как следует из программы госдепартамента, предстоящая встреча с Лавровым станет единственной двусторонней для Тиллерсона во вторник, поскольку в остальное время госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе его мероприятий в ООН и «на полях» генассамблеи.

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