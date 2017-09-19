Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут во вторник встречу в
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут во вторник встречу в
Встреча запланирована на 17.00 (00.00 мск среды) в отеле Palace.
Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась в
Как следует из программы госдепартамента, предстоящая встреча с Лавровым станет единственной двусторонней для Тиллерсона во вторник, поскольку в остальное время госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе его мероприятий в ООН и «на полях» генассамблеи.