Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в США

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает возможность оспорить результаты прошлогодних всеобщих выборов. Об этом она заявила в понедельник в эфире Национального общественного радио США.

«Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так», — сказала демократ Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, отвечая на соответствующий вопрос. Ведущий Терри Кросс повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое Москве вмешательство в ход предвыборной кампании в США окажется более глубоким, чем считается.

Нет, я бы не исключила [возможность оспорить результаты голосования]. Хиллари Клинтон Экс-госсекретарь США

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Она позднее сослалась на мнение экспертов и ученых, считающих такой вариант все же вероятным. «Я просто не считаю, что у нас есть такой механизм», — добавила бывшая первая леди.