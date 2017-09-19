Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Салют водородной бомбе
05:38 (мск), источник: ТАСС

Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в США

При этом экс-госсекретарь отметила, что в Соединенных Штатах нет «соответствующего механизма».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает возможность оспорить результаты прошлогодних всеобщих выборов. Об этом она заявила в понедельник в эфире Национального общественного радио США.

«Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так», — сказала демократ Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, отвечая на соответствующий вопрос. Ведущий Терри Кросс повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое Москве вмешательство в ход предвыборной кампании в США окажется более глубоким, чем считается.

Нет, я бы не исключила [возможность оспорить результаты голосования].
Хиллари Клинтон
Экс-госсекретарь США
Читайте также
Клинтон рассказала об ошибке, помешавшей стать президентом США

Она позднее сослалась на мнение экспертов и ученых, считающих такой вариант все же вероятным. «Я просто не считаю, что у нас есть такой механизм», — добавила бывшая первая леди.

Клинтон возглавляла Госдепартамент с 2009 по 2013 год. 12 апреля 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от Демократической партии. По результатам голосования коллегии выборщиков Клинтон проиграла Трампу (304 голоса против 227), но при этом по числу голосов избирателей опередила республиканца (48,07% против 45,99%).

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии3
Комментарии
3
дмитрий путинцев
Господи го ГОД почти прошел,а эта шизофреничка никак не успокоится
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
3
Комментировать
 Сенат США запретил использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь