Вячеслав Шпорт поручил ускорить строительство больницы в Комсомольске

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе поездки в Комсомольск-на-Амуре проконтролировал ход работ, которые ведутся на объектах Долгосрочного плана комплексного развития города. Глава региона посетил стройплощадку в Ленинском округе, где возводится детский больничный комплекс и поручил подрядчику ускориться, а также привлечь дополнительный персонал.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что правительство России предоставило региону 649,5 миллиона рублей на софинансирование строительства детского больничного комплекса. Благодаря выделенным деньгам рабочие наверстали отставание по срокам. Комплекс включит в себя поликлинику на 500 посещений в смену, лечебный корпус на 232 места и детское консультативное отделение. Общая стоимость строительства оценивается в 2,8 миллиарда рублей. Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2019 году, однако теперь рассматривается вопрос о досрочной сдаче объекта в 2018 году.

«Очень важно, что вместе с федеральными органами власти нам удалось решить вопросы финансирования строек на этот год. Теперь задача — завершить работы в срок. Пока по большинству объектов мы идём в графике, по некоторым стройкам, например, дорогам, есть даже опережение. В то же время, нескольким подрядчикам, особенно на крупных объектах, нужно ускорить темпы строительства, увеличить число людей на площадке. Эту работу будем держать на постоянном контроле», — заявил Вячеслав Шпорт.

Губернатор края осмотрел и ход строительства дамбы, которое накануне началось на правом берегу реки Силинки. Это один из этапов масштабных работ по защите города от наводнения. Инженерное сооружение протянется на два километра, его сделают из насыпного откосного профиля и вертикальной стенки. Стоимость объекта превышает полмиллиарда рублей. Подрядчик уже начал формировать песчаный слой дамбы.

Кроме того, Вячеслав Шпорт оценил ход строительства Инженерной школы, проверил, как идёт реконструкция участка улицы Комсомольской, посетил несколько объектов ЖКХ и энергетики, побывал в драматическом театре, где завершается комплексная реконструкция. Первый спектакль в обновлённом здании будет поставлен уже через месяц. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уже на этой неделе жители Комсомольска-на-Амуре смогут полюбоваться на фонтанный комплекс, монтаж которого завершился на площади перед театром.