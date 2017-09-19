Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Тем, кто боится уколов, поможет «суперинъекция»
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Салют водородной бомбе
05:38 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт поручил ускорить строительство больницы в Комсомольске

Глава Хабаровского края попросил увеличить количество рабочих на объекте.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе поездки в Комсомольск-на-Амуре проконтролировал ход работ, которые ведутся на объектах Долгосрочного плана комплексного развития города. Глава региона посетил стройплощадку в Ленинском округе, где возводится детский больничный комплекс и поручил подрядчику ускориться, а также привлечь дополнительный персонал.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что правительство России предоставило региону 649,5 миллиона рублей на софинансирование строительства детского больничного комплекса. Благодаря выделенным деньгам рабочие наверстали отставание по срокам. Комплекс включит в себя поликлинику на 500 посещений в смену, лечебный корпус на 232 места и детское консультативное отделение. Общая стоимость строительства оценивается в 2,8 миллиарда рублей. Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2019 году, однако теперь рассматривается вопрос о досрочной сдаче объекта в 2018 году.

«Очень важно, что вместе с федеральными органами власти нам удалось решить вопросы финансирования строек на этот год. Теперь задача — завершить работы в срок. Пока по большинству объектов мы идём в графике, по некоторым стройкам, например, дорогам, есть даже опережение. В то же время, нескольким подрядчикам, особенно на крупных объектах, нужно ускорить темпы строительства, увеличить число людей на площадке. Эту работу будем держать на постоянном контроле», — заявил Вячеслав Шпорт.

Губернатор края осмотрел и ход строительства дамбы, которое накануне началось на правом берегу реки Силинки. Это один из этапов масштабных работ по защите города от наводнения. Инженерное сооружение протянется на два километра, его сделают из насыпного откосного профиля и вертикальной стенки. Стоимость объекта превышает полмиллиарда рублей. Подрядчик уже начал формировать песчаный слой дамбы.

Кроме того, Вячеслав Шпорт оценил ход строительства Инженерной школы, проверил, как идёт реконструкция участка улицы Комсомольской, посетил несколько объектов ЖКХ и энергетики, побывал в драматическом театре, где завершается комплексная реконструкция. Первый спектакль в обновлённом здании будет поставлен уже через месяц. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уже на этой неделе жители Комсомольска-на-Амуре смогут полюбоваться на фонтанный комплекс, монтаж которого завершился на площади перед театром.

Агентство сообщало, что на реконструкцию до сих пор в полном объёме не пришли деньги из федерального бюджета. В рамках дополнительного финансирования на объект выделили свыше 170 миллионов рублей. Из этих денег на 15 сентября учреждение культуры получило лишь 75 миллионов. По словам министра культуры Хабаровского края Александра Федосова, оставшаяся сумма дойдёт до места назначения, но её перевод задерживается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Более 100 домов Владивостока получат горячую воду только в конце сентября
Дали бой: хабаровский СКА показал лучший футбол в сезоне
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Названы города-спутники Москвы с самыми дешевым жильем
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь