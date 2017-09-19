Стало известно, кто временно возглавит омский горсовет
10 сентября в Омске прошли выборы в горсовет, на которых были определены 40 новых депутатов городского парламента.
10 сентября в Омске прошли выборы в горсовет, на которых были определены 40 новых депутатов городского парламента.
Вскоре им планируется вручить удостоверения депутатов. Первое заседание городского парламента же будет проведено, вероятнее всего, через неделю — в следующую среду, 27 сентября.
На пленарном заседании новоизбранные депутаты должны утвердить председателя горсовета и двух
Вести же первое пленарное заседание до официального утверждения спикера, согласно регламенту, будет старейший из 40 депутатов. В шестом созыве это 58-летний Михаил Федотов, прошедший в парламент по списку КПРФ.
Федотов является членом омского обкома КПРФ, с 2011 по 2016 годы был депутатом Заксобрания Омской области, а с 2008 по 2012 годы — заместителем главврача МСЧ-9.
Имя постоянного же спикера пока остается интригой. Изначально в кресло председателя планировали посадить Владимира Корбута, который шел первым номером в списке «Единой России» и после избрания покинул пост главы омского МЧС. Однако, активно обсуждается еще одна кандидатура — секретаря реготделения ЕР Юрия Тетянникова.