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07:11 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, кто временно возглавит омский горсовет

10 сентября в Омске прошли выборы в горсовет, на которых были определены 40 новых депутатов городского парламента.

Вскоре им планируется вручить удостоверения депутатов. Первое заседание городского парламента же будет проведено, вероятнее всего, через неделю — в следующую среду, 27 сентября.

На пленарном заседании новоизбранные депутаты должны утвердить председателя горсовета и двух вице-спикеров. Также предполагается выбрать глав шести профильных комитетов ОГС.

Вести же первое пленарное заседание до официального утверждения спикера, согласно регламенту, будет старейший из 40 депутатов. В шестом созыве это 58-летний Михаил Федотов, прошедший в парламент по списку КПРФ.

Федотов является членом омского обкома КПРФ, с 2011 по 2016 годы был депутатом Заксобрания Омской области, а с 2008 по 2012 годы — заместителем главврача МСЧ-9.

Имя постоянного же спикера пока остается интригой. Изначально в кресло председателя планировали посадить Владимира Корбута, который шел первым номером в списке «Единой России» и после избрания покинул пост главы омского МЧС. Однако, активно обсуждается еще одна кандидатура — секретаря реготделения ЕР Юрия Тетянникова.

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