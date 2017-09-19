Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение ВСУ $500 миллионов

Источник: РИА Новости

Между тем, ранее сообщалось, что сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в объеме 692 миллиарда долларов.

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Согласно утвержденному бюджету, по части военной помощи Украине предусмотрено 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом в наличии будут доступны лишь 75 миллионов из этой суммы, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение сената. Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.

«Сенат США одобрил проект “Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018”. Согласно которому, предполагается выделить 500 000 000 долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах», — написал Порошенко на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, Украине будут предоставлены «летальные вооружения оборонного характера». Также, по его словам, в законопроект включены положения, «позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих «.