Глава Красноуральска Вячеслав Грибов покидает свой пост

Также сегодня народные избранники должны будут решить, кто будет временно исполнять обязанности мэра, и выбрать председателя гордумы седьмого созыва.

В начале сентября стало известно о том, что полиция Свердловской области проводит проверку по поводу того, что диплом Вячеслава Грибова может быть фальшивым. О результатах проверки не сообщалось, однако местные СМИ поспешили связать этот факт с досрочной отставкой.