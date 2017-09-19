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06:59 (мск), источник: Om1.ru

Полномочия двух депутатов Омской области прекращены досрочно

Они не предоставили сведения о доходах, расходах за 2016 год.

Источник: Om1.ru

В деятельности двух депутатов представительных органов местного самоуправления Большеуковского района выявлены нарушения.

Как сообщает прокуратура Омской области, депутаты Советов Белогривского и Аевского сельского поселения не представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга и несовершеннолетних детей за 2016 год.

В Советы Аевского и Белогривского сельских поселений прокурором Большеуковского района внесены представления.

Полномочия депутатов досрочно прекращены.

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