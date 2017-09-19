Полномочия двух депутатов Омской области прекращены досрочно
Они не предоставили сведения о доходах, расходах за 2016 год.
Они не предоставили сведения о доходах, расходах за 2016 год.
В деятельности двух депутатов представительных органов местного самоуправления Большеуковского района выявлены нарушения.
Как сообщает прокуратура Омской области, депутаты Советов Белогривского и Аевского сельского поселения не представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга и несовершеннолетних детей за 2016 год.
В Советы Аевского и Белогривского сельских поселений прокурором Большеуковского района внесены представления.
Полномочия депутатов досрочно прекращены.