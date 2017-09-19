Глава Сузунского района назначен и.о министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба Правительства НСО.

Глава региона 19 сентября представил и.о министра сотрудникам департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и окружающей среды. До назначения на новую должность Александр Дубовицкий в течение семи лет занимал пост главы Сузунского района Новосибирской области.

Губернатор выказал ожидание, что накопленный опыт и профессионализм Александра Дубовицкого позволят ему выстроить эффективную работу нового министерства.

Новое министерство объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство будет правопреемником обязательств всех трех департаментов, а также получит возможность распоряжаться всеми лесными участками на территории региона, использовать природные ресурсы в рамках полномочий и заниматься охраной окружающей среды.

«Единая структура призвана позволить проводить более эффективную политику в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий, лесных отношений, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания», — отметили в правительстве. .

Александр Дубовицкий родился 11 апреля 1962 года в селе Заковряжино Сузунского района Новосибирской области. В 1990 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства», в 2002 — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».

С января 1991 года по январь 1997 года работал заместителем главы администрации Сузунского района по экономике. С 1997 по 2005 занимал пост заместителя главы территориальной администрации Сузунского района, с 2005 по 2007 — заместителя главы администрации Сузунского района, затем, с 2007 по 2010 — пост первого заместителя главы администрации Сузунского района.