Красноярские депутаты рассмотрели поправки к выборам мэра

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты красноярского Горсовета рассмотрели две поправки к предстоящим выборам главы города.

Первая поправка касается открытости депутатского голосования за кандидатов в мэры. Это освещение в СМИ, размещение информации о кандидатах в интернете. Следующий вопрос — ограничение по количеству кандидатов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии. В документе говорилось, что в финал должны выйти два кандидата.

«Число будет определяться конкурсной комиссией, по итогам собеседования, по итогам всех баллов конкурсная комиссия определяет, кто из кандидатов и сколько выходит в городской совет. Это ограничение в два кандидата мы убираем», — сказал председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению Виталий Дроздов.

Также на совещании поступило предложение допустить к участию в выборах всех заявившихся, но тогда это бы исключило существование конкурсной комиссии. Кроме того, от одного из депутатов поступило предложение прописать методику оценки кандидатов по принципу оценки госслужащих, но никто из коллег эту идею не поддержал.

На внеочередной сессии Горсовета 19 сентября обсудят две утвержденные поправки об открытости и об ограничениях числа кандидатов, а также назначат дату выборов мэра Красноярска.