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08:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Андрей Климов назначен членом Совета Федерации

Андрей Климов назначен членом Совета Федерации РФ — представителем от исполнительного органа государственной власти Пермского края.

Указ об этом подписал губернатор Пермского края Максим Решетников 18 сентября.

Как ранее сообщал «Ъ», в конце июля Максим Решетников представил в крайизбирком список из трех кандидатов на пост представителя в Совет Федерации. В список вошли действующий сенатор Андрей Климов, гендиректор Пермской приборостроительной кампании Алексей Андреев и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

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