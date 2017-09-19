Андрей Климов назначен членом Совета Федерации

Указ об этом подписал губернатор Пермского края Максим Решетников 18 сентября.



Как ранее сообщал «Ъ», в конце июля Максим Решетников представил в крайизбирком список из трех кандидатов на пост представителя в Совет Федерации. В список вошли действующий сенатор Андрей Климов, гендиректор Пермской приборостроительной кампании Алексей Андреев и мэр Перми Дмитрий Самойлов.