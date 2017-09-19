Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Америке предложили купить Россию
Разбился самолет Минобороны РФ
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
8Котопоезд из Японии
08:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Первый зампред правительства Прикамья и глава краевого минздрава ушли в отставку

ПЕРМЬ, 19 сентября, ФедералПресс. Сегодня губернатор Максим Решетников сообщил о кадровых перестановках в правительстве Пермского края.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Желание покинуть краевое правительство изъявили министр здравоохранения Прикамья Вадим Павлович и первый зампред регионального правительства Владимир Рыбакин, который курировал инфраструктурный блок.

Максим Решетников уточнил, что пост первого зампреда займет министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Он будет курировать министерства строительства, транспорта и имущества. В ведение первого зампреда Романа Кокшарова перейдет минприроды. Минздрав в статусе и.о. возглавит первый замминистра здравоохранения Дмитрий Матвеев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Москва выделила 1,5 млрд рублей на строительство трех спортобъектов
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Названы города-спутники Москвы с самыми дешевым жильем
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Звёзды часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски необязательно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь