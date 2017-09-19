Первый зампред правительства Прикамья и глава краевого минздрава ушли в отставку

Желание покинуть краевое правительство изъявили министр здравоохранения Прикамья Вадим Павлович и первый зампред регионального правительства Владимир Рыбакин, который курировал инфраструктурный блок.

Максим Решетников уточнил, что пост первого зампреда займет министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Он будет курировать министерства строительства, транспорта и имущества. В ведение первого зампреда Романа Кокшарова перейдет минприроды. Минздрав в статусе и.о. возглавит первый замминистра здравоохранения Дмитрий Матвеев.