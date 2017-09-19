Мэра Екатеринбурга будут выбирать «по-советски»

Источник: УралИнформБюро

У депутатов Заксобрания Свердловской области есть 2 месяца на принятие законопроекта, который изменит принципы формирования екатеринбургской думы. Об этом заявил первый замгубернатора Владимир Тунгусов на встрече с представителями оппозиционных фракций ЗакСо (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»).

Как рассказал «Уралинформбюро» депутат Вячеслав Вегнер, ожидается, что законопроект «урежет» долю городских депутатов, избранных по партийным спискам — с 50% до 25%. Остальные 75% муниципальных депутатов будут избираться по одномандатным округам. Первое официальное заявление областных властей о предстоящей избирательной реформе в Екатеринбурге у региональных парламентариев негатива не вызвало.

«Сегодня и администрация президента и администрации области считают, что депутаты по одномандатным округам наиболее полно отвечают требованиям населения, живущего в территориях. Где-то, может, списки и важны — в государственной или областной думах, но на местах, в городах, нужны депутаты, которые будут жить интересами людей», — пояснил Вегнер.

Еще один вопрос, который Тунгусов обсудил с представителями фракций — это отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга. Предполагается, что в мегаполисе будет введена так называемая «советская» модель избрания градоначальника: его будут выбирать депутаты на заседаниях гордумы из числа претендентов, предложенных специально созданной комиссией.

«Этот вопрос тоже обсуждается, в том числе и с губернатором, а также намечены встречи с администрацией президента. Для чего это делается? Чтобы люди, которые претендуют на эту должность, смогли отвечать всем необходимым профессиональным навыкам и знаниям. Сегодня столице Урала нужен профессионал», — рассказал «Уралинформбюро» депутат.