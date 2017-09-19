Мэра Екатеринбурга будут выбирать «по-советски»
После одобрения Кремля.
После одобрения Кремля.
У депутатов Заксобрания Свердловской области есть 2 месяца на принятие законопроекта, который изменит принципы формирования екатеринбургской думы. Об этом заявил первый замгубернатора Владимир Тунгусов на встрече с представителями оппозиционных фракций ЗакСо (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»).
Как рассказал «Уралинформбюро» депутат Вячеслав Вегнер, ожидается, что законопроект «урежет» долю городских депутатов, избранных по партийным спискам — с 50% до 25%. Остальные 75% муниципальных депутатов будут избираться по одномандатным округам. Первое официальное заявление областных властей о предстоящей избирательной реформе в Екатеринбурге у региональных парламентариев негатива не вызвало.
«Сегодня и администрация президента и администрации области считают, что депутаты по одномандатным округам наиболее полно отвечают требованиям населения, живущего в территориях.
Еще один вопрос, который Тунгусов обсудил с представителями фракций — это отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга. Предполагается, что в мегаполисе будет введена так называемая «советская» модель избрания градоначальника: его будут выбирать депутаты на заседаниях гордумы из числа претендентов, предложенных специально созданной комиссией.
«Этот вопрос тоже обсуждается, в том числе и с губернатором, а также намечены встречи с администрацией президента. Для чего это делается? Чтобы люди, которые претендуют на эту должность, смогли отвечать всем необходимым профессиональным навыкам и знаниям. Сегодня столице Урала нужен профессионал», — рассказал «Уралинформбюро» депутат.
По его словам, скорее всего, решение о выборах главы Екатеринбурга будет вынесено на обсуждение после президентских выборов, намеченных на март 2018 года.