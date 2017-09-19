Губернатор произвел косметические изменения в кабмине
Изменения в правительстве края по итогам выборов губернатора Прикамья оказались минимальны.
Изменения в правительстве края по итогам выборов губернатора Прикамья оказались минимальны.
Сегодня на заседании правительства избранный губернатором и совмещающий пост главы правительства Максим Решетников объявил об отставке первого
Также Максим Решетников сменил министра здравоохранения — вместо Вадима Плотникова, как и ожидалось, министром стал бывший
По данным «Ъ», господин Плотников может остаться советником губернатора. Также объявлено, что он возглавит совет главврачей Прикамья.
Ожидалось, что кабмин покинет министр культуры Галина Кокоулина, чье ведомство допустила ошибки с майским инцидентом, когда на детей упала стойка с аппаратурой, а также пожар при открытии летнего ЧМ по биатлону в Чайковском. Однако, как сообщил «Ъ» источник в кабмине, госпожа Кокоулина смогла реабилитироваться в самый последний момент. Что именно она совершила, источник не уточнил.
Также сохранил свой пост министр спорта Олег Глызин, который вступил в конфликт с краевыми спортивными федерациями. Не лишилась работы вопреки прогнозами и
Сохранила свой пост и министр образования Раиса Кассина. Отметим, сегодня губернатор поручил ей готовить новый молодежный форум.