Губернатор произвел косметические изменения в кабмине

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на заседании правительства избранный губернатором и совмещающий пост главы правительства Максим Решетников объявил об отставке первого вице-премьера Владимира Рыбакина, в правительстве Виктора Басаргина отвечавшего за инфраструктурные проекты. Его функционал был перераспределён в пользу вице-премьера — главы Минстроя Михаила Сюткина, который и так де-факто курировал все крупные краевые стройки и напрямую подчинялся губернатору.

Также Максим Решетников сменил министра здравоохранения — вместо Вадима Плотникова, как и ожидалось, министром стал бывший вице-премьер Кировской области Дмитрий Матвеев, сейчас — замминистра краевого ведомства. На этот же пост претендовал бывший чиновник федерального минздрава Михаил Мальцев.

По данным «Ъ», господин Плотников может остаться советником губернатора. Также объявлено, что он возглавит совет главврачей Прикамья.



Ожидалось, что кабмин покинет министр культуры Галина Кокоулина, чье ведомство допустила ошибки с майским инцидентом, когда на детей упала стойка с аппаратурой, а также пожар при открытии летнего ЧМ по биатлону в Чайковском. Однако, как сообщил «Ъ» источник в кабмине, госпожа Кокоулина смогла реабилитироваться в самый последний момент. Что именно она совершила, источник не уточнил.

Также сохранил свой пост министр спорта Олег Глызин, который вступил в конфликт с краевыми спортивными федерациями. Не лишилась работы вопреки прогнозами и вице-премьер по здравоохранению Татьяна Абдуллина, которая получила выговор от губернатора.