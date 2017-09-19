Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
8Котопоезд из Японии
08:32 (мск), источник: Newtimes.kz

Электронные визы введет Казахстан

В Казахстане будет создана единая интегрированная система миграционного контроля. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«Нам видится необходимость создания единой интегрированной системы миграционного контроля в режиме реального времени с применением новейших технологий. Это цифровизация миграционных потоков, в том числе оформление онлайн-приглашений, автоматическая регистрация иностранных граждан и введение электронных виз», — сказал вице-министр, уточнив, что новая система станет основным элементом совершенствования миграционных процессов в стране.

По словам замглавы МИДа, особое внимание в новом проекте будет уделено этническим казахам, проживающим за рубежом.

«По статистике, в загранучреждения Казахстана для оформления казахстанских виз ежедневно обращаются более 300 этнических казахов. С 1 января этого года этническим казахам выдается многократная въездная виза сроком до одного года при первичном обращении и до трех лет при последующих обращениях, на бесплатной основе», — сообщил он.

Тлеуберди подчеркнул, что миграционные вопросы этнических казахов за рубежом будут решать посольства Казахстана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Казахстанец задержан в Тайланде по подозрению в мошенничестве с банковскими картами
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Звёзды часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски необязательно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь