Назаров организовал экологический совет, назначив своим замом Вижевитову

Вчера, 18 сентября, губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о создании координационного совета по охране окружающей среды. В нем указана полномочия новой структуры и ее состав.

Руководить советом планирует сам глава региона, своими замами он назначил вице-губернатора Татьяну Вижевитову и министра природы Александра Винокурова. Заксобрание будет представлять глава аграрного комитета Анатолий Беззубцев.

Также в новый орган вошли топ-менеджеры компаний. Это глава «Газпромнефти-ОНПЗ» Олег Белявский, ТГК-11 — Владислав Полочанский и руководитель «ОмскВодоканала» Сергей Шелест.

При этом планируется привлечь представителей природоохранных организаций: от «Русского географического общества» Игорь Вяткин и от «Всероссийского общества охраны природы» Анатолий Соловьев.

Кроме того в составе совета указаны чиновники, так или иначе имеющие отношение к экологии. Приглашен и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Предполагается, что собираться члены новой структуры будут не чаще раза в год.