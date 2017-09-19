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09:13 (мск), источник: Om1.ru

Назаров организовал экологический совет, назначив своим замом Вижевитову

В новую структуру вошли топ-менеджеры предприятий, чиновники и представители природоохранных организаций.

Вчера, 18 сентября, губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о создании координационного совета по охране окружающей среды. В нем указана полномочия новой структуры и ее состав.

Руководить советом планирует сам глава региона, своими замами он назначил вице-губернатора Татьяну Вижевитову и министра природы Александра Винокурова. Заксобрание будет представлять глава аграрного комитета Анатолий Беззубцев.

Также в новый орган вошли топ-менеджеры компаний. Это глава «Газпромнефти-ОНПЗ» Олег Белявский, ТГК-11 — Владислав Полочанский и руководитель «ОмскВодоканала» Сергей Шелест.

При этом планируется привлечь представителей природоохранных организаций: от «Русского географического общества» Игорь Вяткин и от «Всероссийского общества охраны природы» Анатолий Соловьев.

Кроме того в составе совета указаны чиновники, так или иначе имеющие отношение к экологии. Приглашен и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Предполагается, что собираться члены новой структуры будут не чаще раза в год.

Напомним, воздух Омске продолжает отравлять запах газа, начавшийся распространяться в феврале. Источник выбросов до сих пор не найден.

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