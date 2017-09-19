Назаров организовал экологический совет, назначив своим замом Вижевитову
В новую структуру вошли
В новую структуру вошли
Вчера, 18 сентября, губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о создании координационного совета по охране окружающей среды. В нем указана полномочия новой структуры и ее состав.
Руководить советом планирует сам глава региона, своими замами он назначил
Также в новый орган вошли
При этом планируется привлечь представителей природоохранных организаций: от «Русского географического общества» Игорь Вяткин и от «Всероссийского общества охраны природы» Анатолий Соловьев.
Кроме того в составе совета указаны чиновники, так или иначе имеющие отношение к экологии. Приглашен и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
Предполагается, что собираться члены новой структуры будут не чаще раза в год.
Напомним, воздух Омске продолжает отравлять запах газа, начавшийся распространяться в феврале. Источник выбросов до сих пор не найден.