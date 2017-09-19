Крымские власти отметили улучшение отношения ОБСЕ к региону

В понедельник польские власти более двух часов продержали в аэропорту Мурадова, в итоге не дав ему возможности выступить на совещании ОБСЕ в Варшаве. Позже Мурадов удалось попасть на конференцию.

«Гораздо спокойнее западными странами, западными неправительственными организациями стала крымская тема восприниматься. Хотя, конечно, украинцы и прибалты себя вели нервно, агрессивно, но подавляющее большинство неправительственных организаций из стран Западной, Центральной и Восточной Европы абсолютно спокойно и с интересом слушали наши размышления и доклады»

По его словам, на площадках ОБСЕ приходит понимание, что конфронтация ни к чему хорошему привести не может. «Поиск путей и налаживания отношений выходит вновь на повестку дня, а значит, у нас есть надежды на восстановление нормального диалога и постепенного перехода к конструктивному сотрудничеству», — сказал Мурадов.