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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти отметили улучшение отношения ОБСЕ к региону

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Отношение к Крыму на площадке ОБСЕ за последние три года изменилось, к крымскому вопросу стали относиться спокойнее, за исключением делегаций из Украины и стран Прибалтики, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник польские власти более двух часов продержали в аэропорту Мурадова, в итоге не дав ему возможности выступить на совещании ОБСЕ в Варшаве. Позже Мурадов удалось попасть на конференцию.

«Гораздо спокойнее западными странами, западными неправительственными организациями стала крымская тема восприниматься. Хотя, конечно, украинцы и прибалты себя вели нервно, агрессивно, но подавляющее большинство неправительственных организаций из стран Западной, Центральной и Восточной Европы абсолютно спокойно и с интересом слушали наши размышления и доклады»
Мурадов

По его словам, на площадках ОБСЕ приходит понимание, что конфронтация ни к чему хорошему привести не может. «Поиск путей и налаживания отношений выходит вновь на повестку дня, а значит, у нас есть надежды на восстановление нормального диалога и постепенного перехода к конструктивному сотрудничеству», — сказал Мурадов.

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