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09:12 (мск), источник: Lenta.Ru

В России впервые отобрали дальневосточный гектар

Суд райцентра Ванино в Хабаровском крае лишил местную жительницу прав на землю, полученную по программе дальневосточного гектара. Об этом во вторник, 19 сентября, ТАСС сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Источник: РИА "Новости"
По словам активистов, получателем участка в центре поселка Ванино, где был сквер, выступила местная жительница. Она собиралась открыть на месте отдыха цветочный магазин.
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«Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров — одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение банка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда», — рассказал активист хабаровского ОНФ Юрий Светличный.

Ранее жители Ванино собрали подписи 1,5 тысячи человек против «непрозрачного» выделения участка в центре поселка.

По словам Светличного, это первый в России случай, когда решением суда были ликвидированы права на дальневосточный гектар. Всего активисты ОНФ нашли в Ванино 67 участков в поселке, выдача которых ставится ими под сомнение.

Эти участки находятся в центре поселка в непосредственной близости от администрации, памятников, скверов, парков, детских площадок и прочих социально-значимых объектов.
Юрий Светличный
Активист хабаровского ОНФ

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) действует с июня прошлого года. Согласно документу, каждый россиянин может воспользоваться правом на получение сроком на пять лет участка размером не более гектара. По истечении пяти лет его можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Купля-продажа полученной земли запрещена.

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