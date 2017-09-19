Главным единороссом Екатеринбурга стал областной депутат Михаил Клименко

«Я намерен в ближайшее время максимально изучить ситуацию в Екатеринбурге, в районных отделениях партии, наладить тесное взаимодействие с их руководителями. Глобальные задача — выборы седьмого созыва Екатеринбургской городской думы в 2018 году. Необходимо объединить все ресурсы, чтобы “Единая Россия” показала достойный результат на этих выборах», — рассказал о своих планах Михаил Клименко.

Он добавил, что намерен продвигать партийные проекты, в частности, «Городскую среду». Он также намерен активизировать работу с екатеринбургской молодежью и усилить первичные организации «Единой России».

Михаил Клименко родился 11 февраля 1981 года в Челябинске. В 2003 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2006 году завершил обучение в Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2007 году окончил аспирантуру в Уральском государственном экономическом университете, получив ученую степень кандидата экономических наук.