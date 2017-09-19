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09:20 (мск), источник: ЕАН

Главным единороссом Екатеринбурга стал областной депутат Михаил Клименко

Члены президиума политсовета свердловского отделения «Единой России» согласовали кандидатуру депутата областного Законодательного собрания Михаила Клименко на пост координатора межмуниципального координационного совета по Екатеринбургу.

«Я намерен в ближайшее время максимально изучить ситуацию в Екатеринбурге, в районных отделениях партии, наладить тесное взаимодействие с их руководителями. Глобальные задача — выборы седьмого созыва Екатеринбургской городской думы в 2018 году. Необходимо объединить все ресурсы, чтобы “Единая Россия” показала достойный результат на этих выборах», — рассказал о своих планах Михаил Клименко.

Он добавил, что намерен продвигать партийные проекты, в частности, «Городскую среду». Он также намерен активизировать работу с екатеринбургской молодежью и усилить первичные организации «Единой России».

Михаил Клименко родился 11 февраля 1981 года в Челябинске. В 2003 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2006 году завершил обучение в Уральской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2007 году окончил аспирантуру в Уральском государственном экономическом университете, получив ученую степень кандидата экономических наук.

В 2016 году Клименко избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному округу. Занимает пост заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налогам.

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