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09:24 (мск), источник: Интерфакс

Свердловское правительство ушло в отставку

Екатеринбург. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Правительство Свердловской области официально сложило полномочия.

Соответствующее постановление опубликовано во вторник в «Областной газете».

«Правительство Свердловской области постановляет сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем», — говорится в документе.

Согласно указу губернатора, также опубликованного в «Областной газете» во вторник, правительство будет продолжать работать до формирования нового состава.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» в понедельник поддержали четыре кандидатуры членов правительства региона, внесенные губернатором.

Церемония инаугурации губернатора Свердловской области Е. Куйвашева состоялась в театре эстрады в Екатеринбурге в понедельник.

На выборах в единый день голосования 10 сентября Е. Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфенов с 11,64% голосов, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин с 9,06%.

Всего на должность губернатора претендовало шесть кандидатов. Явка избирателей составила 37,33%.

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