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10:14 (мск), источник: ТАСС

С-400 «Триумф» в ноябре поступят на вооружение ЦВО в Поволжье

В войска ЦВО планируется поставить более 1,1 тыс. единиц новой современной техники.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» в ноябре поступят на вооружение соединения противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Поволжье. Об этом журналистам сообщил начальник управления технического обеспечения округа генерал-майор Фраиз Салыев.

«В ноябре текущего года зенитные ракетные системы С-400 получит еще одна воинская часть соединения ПВО ЦВО, которая дислоцирована в Поволжье. Ранее впервые на аналогичные комплексы в 2016 году была перевооружена воинская часть, дислоцированная в Сибирском регионе», — сказал он.

По данным генерал-майора, в 2017 году в войска ЦВО спланирована поставка более 1,1 тыс. единиц новой современной техники.

«Из них на данный момент уже поставлено более половины. Например, в феврале этого года в воинские части армейской авиации уже поставлены 20 многоцелевых вертолетов МИ-8МТВ5», — уточнил Салыев.

19 сентября в России отмечается День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности и создателей отечественного оружия.

«Мы непременно поздравим руководителей предприятий данной отрасли. В войсках Центрального военного округа этот день будет отмечаться в рамках спланированных, совместно с предприятиями, мероприятий», — пояснил он.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км. Система С-400 «Триумф» была принята на вооружение российской армии в 2007 году.

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