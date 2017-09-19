Сенатор от Приангарья предложил запретить экспорт круглого леса на пять лет

— Эту инициативу я уже вносил в Совет Федерации. Если мы сейчас кардинальные меры не предпримем для сохранения лесных угодий, то регион просто превратится в «пустыню». Поэтому одно из приоритетных направлений — это мораторий на экспорт круглого леса. Это в некой степени делает определенные положительные шаги по сохранению леса. Других вариантов, как пресечь алчные возможные пути лесопользователей и тех лиц, которые занимаются лесным бизнесом, нет. Если посмотреть фотосъемку, у нас осталось очень мало леса. И мы в ответе за будущее поколение. Инициатива должна положительно сказаться, если хватит политической воли принять такие меры. Не все же зависит от руководства Иркутской области. В России очень сложно продвигать вопросы по соединению Лесного Кодекса и тех норм, которые приняли в лесной отрасли, — сказал Вячеслав Мархаев.