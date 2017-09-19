Сенатор от Приангарья предложил запретить экспорт круглого леса на пять лет
Кардинальные меры по сохранению леса нужно принимать сегодня, иначе регион превратиться в пустыню, считает Вячеслав Мархаев.
Кардинальные меры по сохранению леса нужно принимать сегодня, иначе регион превратиться в пустыню, считает Вячеслав Мархаев.
Кардинальные меры по сохранению лесов необходимо принимать в ближайшее время, иначе Приангарье превратится в «пустыню», считает сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Член Совета Федерации предложил запретить экспорт круглого леса из региона на пять лет на заседании межрегиональной общественной инициативной группы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Эту инициативу я уже вносил в Совет Федерации. Если мы сейчас кардинальные меры не предпримем для сохранения лесных угодий, то регион просто превратится в «пустыню». Поэтому одно из приоритетных направлений — это мораторий на экспорт круглого леса. Это в некой степени делает определенные положительные шаги по сохранению леса. Других вариантов, как пресечь алчные возможные пути лесопользователей и тех лиц, которые занимаются лесным бизнесом, нет. Если посмотреть фотосъемку, у нас осталось очень мало леса. И мы в ответе за будущее поколение. Инициатива должна положительно сказаться, если хватит политической воли принять такие меры. Не все же зависит от руководства Иркутской области. В России очень сложно продвигать вопросы по соединению Лесного Кодекса и тех норм, которые приняли в лесной отрасли, — сказал Вячеслав Мархаев.
Отметим, Иркутская область входит в число самых богатых лесом субъектов РФ (леса занимают 83% территории) и наиболее проблемных с точки зрения незаконной заготовки древесины (на ее долю приходится более 50% от всего нелегального оборота древесины России), поэтому проблемы сохранения и рационального использования лесов в регионе находятся на особом контроле государства.