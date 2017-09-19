Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Удивительные факты о сексе из мира животных
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
09:28 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаев дал ряд поручений после замечаний Назарбаева

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев озвучил пять поручений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Сагинтаев поручил рассчитать эффект и возврат инвестиций из республиканского бюджета, включая деятельность ПИТ «Алатау» и международного IT-технопарка. Министерству информации и коммуникаций совместно с Министерством национальной экономики и акиматами по каждому мероприятию госпрограммы поручено в двухнедельный срок предоставить социально-экономический эффект от программы и ее влияние на рост ВВП.

«Второе. Одной из важных задач, поставленных Главой государства, является развитие человеческого капитала. Мы должны пересмотреть существующую систему образования и перейти к непрерывному обучению. В этой связи поручаю Министерству образования и науки в двухнедельный срок внести конкретные предложения. МОН, МИК и Министерству по инвестициям и развитию в двухнедельный срок внести предложения по созданию и развитию центров компетенции на базе научно-исследовательских институтов вузов, инновационных кластеров, таких как ПИТ “Алатау”, Назарбаев Университет», — перечислил Сагинтаев.

Читайте также
Назарбаев назначил двух заместителей Сагинтаеву

Также МИК, МНЭ и МОН поручено внести предложения по изменениям в законодательство для стимулирования использования новых технологий, разработки инновационных решений в НИОКР, развития стартап-среды и по организации форсайта цифровой экономики.

«Третье, Глава государства подчеркнул, что все граждане должны четко понимать процессы цифровизации, поэтому поручаю МИК совместно с госорганами разработать соответствующую пиар-стратегию.

Четвертое. Проекты смарт-сити Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе должны стать примерами для других городов. Министерству информации и коммуникаций сформировать типовую концепцию умных городов, применимую ко всем областным центрам", — поручил премьер-министр.

По совместной работе в сфере цифровизации с Россией и Беларусью МИК поручено внести соответствующие предложения до 1 октября. Премьер-министр отметил, что завершить доработанный вариант «Цифровой Казахстан» и вынести его на заседание правительства необходимо до конца ноября.

Ранее Президент Казахстана заявил, что цифровизация экономики это не цель, а средство достижения преимущества в глобальной конкуренции.

«Если наши разработчики и наши советники, которых мы привлекать будем, зарубежные, толком не планируют эффект даже, значит, они по каким-то, не знаю, идеологическим или другим соображениям хотят затормозить, остановить наше развитие. Я не говорю, что это так, но так может быть. Нам надо это учесть», — сказал Глава государства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Численность казахстанцев превысит 24 миллиона человек к 2050 году
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
С «серыми» телефонами в России хотят бороться через базу IMEI
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь