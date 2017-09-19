Сагинтаев дал ряд поручений после замечаний Назарбаева

Сагинтаев поручил рассчитать эффект и возврат инвестиций из республиканского бюджета, включая деятельность ПИТ «Алатау» и международного
«Второе. Одной из важных задач, поставленных Главой государства, является развитие человеческого капитала. Мы должны пересмотреть существующую систему образования и перейти к непрерывному обучению. В этой связи поручаю Министерству образования и науки в двухнедельный срок внести конкретные предложения. МОН, МИК и Министерству по инвестициям и развитию в двухнедельный срок внести предложения по созданию и развитию центров компетенции на базе
Также МИК, МНЭ и МОН поручено внести предложения по изменениям в законодательство для стимулирования использования новых технологий, разработки инновационных решений в НИОКР, развития
«Третье, Глава государства подчеркнул, что все граждане должны четко понимать процессы цифровизации, поэтому поручаю МИК совместно с госорганами разработать соответствующую
Четвертое. Проекты
По совместной работе в сфере цифровизации с Россией и Беларусью МИК поручено внести соответствующие предложения до 1 октября.
Ранее Президент Казахстана заявил, что цифровизация экономики это не цель, а средство достижения преимущества в глобальной конкуренции.
«Если наши разработчики и наши советники, которых мы привлекать будем, зарубежные, толком не планируют эффект даже, значит, они по