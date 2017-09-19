Сагинтаев дал ряд поручений после замечаний Назарбаева

Источник: Tengrinews

Сагинтаев поручил рассчитать эффект и возврат инвестиций из республиканского бюджета, включая деятельность ПИТ «Алатау» и международного IT-технопарка. Министерству информации и коммуникаций совместно с Министерством национальной экономики и акиматами по каждому мероприятию госпрограммы поручено в двухнедельный срок предоставить социально-экономический эффект от программы и ее влияние на рост ВВП.

«Второе. Одной из важных задач, поставленных Главой государства, является развитие человеческого капитала. Мы должны пересмотреть существующую систему образования и перейти к непрерывному обучению. В этой связи поручаю Министерству образования и науки в двухнедельный срок внести конкретные предложения. МОН, МИК и Министерству по инвестициям и развитию в двухнедельный срок внести предложения по созданию и развитию центров компетенции на базе научно-исследовательских институтов вузов, инновационных кластеров, таких как ПИТ “Алатау”, Назарбаев Университет», — перечислил Сагинтаев.

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Также МИК, МНЭ и МОН поручено внести предложения по изменениям в законодательство для стимулирования использования новых технологий, разработки инновационных решений в НИОКР, развития стартап-среды и по организации форсайта цифровой экономики.

«Третье, Глава государства подчеркнул, что все граждане должны четко понимать процессы цифровизации, поэтому поручаю МИК совместно с госорганами разработать соответствующую пиар-стратегию.

Четвертое. Проекты смарт-сити Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе должны стать примерами для других городов. Министерству информации и коммуникаций сформировать типовую концепцию умных городов, применимую ко всем областным центрам", — поручил премьер-министр.

По совместной работе в сфере цифровизации с Россией и Беларусью МИК поручено внести соответствующие предложения до 1 октября. Премьер-министр отметил, что завершить доработанный вариант «Цифровой Казахстан» и вынести его на заседание правительства необходимо до конца ноября.

Ранее Президент Казахстана заявил, что цифровизация экономики это не цель, а средство достижения преимущества в глобальной конкуренции.