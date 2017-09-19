В новой Думе Владивостока Елену Новицкую на посту спикера сменит Андрей Брик
«Единая Россия» предложит кандидатуру
«Единая Россия» предложит кандидатуру
Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.
Приморская «Единая Россия» определилась с кандидатурой на пост спикера нового созыва Думы Владивостока, который приступит к работе до конца этой недели. Как стало известно ИА PrimaMedia, в руководстве партии решили выдвижение на этот пост
Напомним, что на прошедших 10 сентября выборах нового состава Думы Владивостока Андрей Брик был избран депутатом по списку «Единой России».
Стоит отметить, что в декабре 2016 года Андрей Брик претендовал на должность секретаря регионального отделения «Единой России», но, несмотря на то, что уступил голоса Валентину Шуматову, он сумел занять должность первого заместителя приморского лидера ЕР. Уже в 2017 году Брика прочили в заместители главы Владивостока, а в перспективе и вовсе в кресло градоначальника. Но и этот сценарий не был реализован.
По информации источников агентства, серьезные амбиции стать спикером гордумы были у ее бывшего депутата, ныне депутата ЗС ПК от «Единой России» Олега Вельгодского, но они не совпали с позицией ведущих политических сил региона.
От агентства отметим, что, согласно регламенту Думы Владивостока, председателя нового созыва Думы Владивостока избирают тайным голосованием из числа депутатов на первом организационном заседании представительного органа.
Кандидатуры на должность председателя Думы могут предлагаться депутатами, в том числе путем самовыдвижения. Все выдвинутые кандидаты выступают на заседании Думы, отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или «против» кандидата, высказывать свое мнение по кандидатурам. В процессе обсуждения кандидатур любой из кандидатов вправе взять самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. Заочное обсуждение кандидатур не допускается. Выдвинутые кандидатуры включаются в список для голосования автоматически. На должность председателя избранным считается кандидат, получивший в результате тайного голосования более половины голосов от числа избранных депутатов, то есть простое большинство — 18 депутатов. Поскольку «Единая Россия» получила в новой гордуме 22 мандата из 35 (почти 63%), практически нет сомнений в утверждении на пост спикера гордумы представителя партии власти.