В новой Думе Владивостока Елену Новицкую на посту спикера сменит Андрей Брик

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Приморская «Единая Россия» определилась с кандидатурой на пост спикера нового созыва Думы Владивостока, который приступит к работе до конца этой недели. Как стало известно ИА PrimaMedia, в руководстве партии решили выдвижение на этот пост экс-главы приморского филиала «Почты России», зампредседателя приморского реготделения ЕР, вице-президента Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье» Андрея Брика. 20 сентября его кандидатура будет представлена на региональном политическом совете, а затем и на партийной конференции.

Спикер гордумы прежнего созыва Елена Новицкая в новом созыве возглавит фракцию «Единой России», заменив на этом посту участвовавшего в выборах, но не сумевшего переизбраться экс-вице спикера и руководителя фракции ЕР в Думе Владивостока Дмитрия Пенязя.

Напомним, что на прошедших 10 сентября выборах нового состава Думы Владивостока Андрей Брик был избран депутатом по списку «Единой России». Экс-почтовик, а ныне видный партийный функционер замыкал общую часть списка партии власти на выборах. Брик не принимал участие в праймериз, но заручившись поддержкой профсообществ, общественников и губернатора, был включен в «тройку» вместе со спикером нынешнего созыва Думы Владивостока Еленой Новицкой и председателем бюджетного комитета гордумы Владимиром Исаковым.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года Андрей Брик претендовал на должность секретаря регионального отделения «Единой России», но, несмотря на то, что уступил голоса Валентину Шуматову, он сумел занять должность первого заместителя приморского лидера ЕР. Уже в 2017 году Брика прочили в заместители главы Владивостока, а в перспективе и вовсе в кресло градоначальника. Но и этот сценарий не был реализован.

По информации источников агентства, серьезные амбиции стать спикером гордумы были у ее бывшего депутата, ныне депутата ЗС ПК от «Единой России» Олега Вельгодского, но они не совпали с позицией ведущих политических сил региона.

От агентства отметим, что, согласно регламенту Думы Владивостока, председателя нового созыва Думы Владивостока избирают тайным голосованием из числа депутатов на первом организационном заседании представительного органа.