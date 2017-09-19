Первое заседание новой Думы Владивостока снова откроет коммунист
Председательствовать на организационном заседании 22 сентбря на правах старшего будет депутат от КПРФ Геннадий Куликов.
Председательствовать на организационном заседании 22 сентбря на правах старшего будет депутат от КПРФ Геннадий Куликов.
Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.
Дума Владивостока нового созыва проведет первое заседание в пятницу, 22 сентября. В рамках организационного заседания нардепы выберут спикера гордумы, двух его заместителей, а также глав пяти комитетов. Открывать первое заседание по традиции доверят самому возрастному депутату — в этом созыве это коммунист Геннадий Куликов, сообщает ИА PrimaMedia.
Итоги выборов Думы Владивостока: «Единая Россия» потеряла квалифицированное большинство.
Депутат Геннадий Куликов станет вторым подряд представителем КПРФ, открывающим первое заседание гордумы на правах самого возрастного депутата созыва. Однопартиец Куликова — депутат прошлого созыва ныне покойный Борис Данчин открывал организационное заседание Думы Владивостока, избранной в 2012 году.
Стоит отметить, что традиция открытия первого заседания старейшим депутатом чтится и применяется не только в гордуме Владивостока. Так, в прошлом году первое заседание нового созыва Законодательного собрания Приморья на правах старейшины также открывал худрук театра Горького Ефим Звеняцкий.
Напомним, что новый созыв Думы Владивостока в составе 35 депутатов был избран по итогам муниципальных выборов, прошедших в Единый день голосования, 10 сентября.
По итогам выборов в пятом созыве гордумы будут представлены пять политических партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость». Больше всего депутатских портфелей получит партия власти — 22 мандата. Это простое большинство, в отличие от квалифицированного, которое единороссы имели в предыдущем составе. КПРФ по итогам выборов получила девять мандатов, два мандата — ЛДПР, по одному — «Справедливая Россия» и РППС.
На первом заседании депутатам предстоит выбрать председателя гордумы, его заместителей и глав пяти комитетов. Практически нет сомнений, что председатель и заместители будут выбраны из депутатов «Единой России, представители этой партии возглавят и большинство комитетов, если не все до одного. Наверное, единороссам будет полезно прислушаться к недавним словам секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, который призвал партийцев на местах поделиться руководящими постам с оппозицией.
«Предоставьте возможность занять руководящие должности представителям других партий. Дайте им возможность реализовать предвыборные обещания в тех представительных органах, в которых они избрались… Работы хватит на всех», — заявил Неверов. — Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной думы текущего созыва.