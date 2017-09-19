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11:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первое заседание новой Думы Владивостока снова откроет коммунист

Председательствовать на организационном заседании 22 сентбря на правах старшего будет депутат от КПРФ Геннадий Куликов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 сентября, PrimaMedia.

Дума Владивостока нового созыва проведет первое заседание в пятницу, 22 сентября. В рамках организационного заседания нардепы выберут спикера гордумы, двух его заместителей, а также глав пяти комитетов. Открывать первое заседание по традиции доверят самому возрастному депутату — в этом созыве это коммунист Геннадий Куликов, сообщает ИА PrimaMedia.

Итоги выборов Думы Владивостока: «Единая Россия» потеряла квалифицированное большинство.

Депутат Геннадий Куликов станет вторым подряд представителем КПРФ, открывающим первое заседание гордумы на правах самого возрастного депутата созыва. Однопартиец Куликова — депутат прошлого созыва ныне покойный Борис Данчин открывал организационное заседание Думы Владивостока, избранной в 2012 году.

Стоит отметить, что традиция открытия первого заседания старейшим депутатом чтится и применяется не только в гордуме Владивостока. Так, в прошлом году первое заседание нового созыва Законодательного собрания Приморья на правах старейшины также открывал худрук театра Горького Ефим Звеняцкий.

Напомним, что новый созыв Думы Владивостока в составе 35 депутатов был избран по итогам муниципальных выборов, прошедших в Единый день голосования, 10 сентября.

По итогам выборов в пятом созыве гордумы будут представлены пять политических партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость». Больше всего депутатских портфелей получит партия власти — 22 мандата. Это простое большинство, в отличие от квалифицированного, которое единороссы имели в предыдущем составе. КПРФ по итогам выборов получила девять мандатов, два мандата — ЛДПР, по одному — «Справедливая Россия» и РППС.

На первом заседании депутатам предстоит выбрать председателя гордумы, его заместителей и глав пяти комитетов. Практически нет сомнений, что председатель и заместители будут выбраны из депутатов «Единой России, представители этой партии возглавят и большинство комитетов, если не все до одного. Наверное, единороссам будет полезно прислушаться к недавним словам секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, который призвал партийцев на местах поделиться руководящими постам с оппозицией.

«Предоставьте возможность занять руководящие должности представителям других партий. Дайте им возможность реализовать предвыборные обещания в тех представительных органах, в которых они избрались… Работы хватит на всех», — заявил Неверов. — Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной думы текущего созыва.

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