Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал всеми силами помогать губернатору

«Это важнейшее событие, которое определит развитие нашего края, города даже не на пять лет, а на десятилетия. Начались системные, тектонические сдвиги в жизни региона и города. В Перми это касается планов по принципиальной реорганизации городского пространства, инициированных губернатором и поддержанных президентом России. Ключевой задачей ближайших лет является качественное улучшение городской среды, повышение комфорта жизни в городе», сказал Дмитрий Самойлов.