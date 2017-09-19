Мэрия не разрешила провести митинг против «мусорной концессии» в центре Новосибирска
Акция протеста согласована в парке «Городское начало».
Акция протеста согласована в парке «Городское начало».
Мэрия Новосибирска запретила митинг на пл. Ленина против «мусорной концессии». Организаторы акции подавали заявки на его проведение с установкой сцены на ступенях перед зданием Оперного театра 27 и 30 сентября 2017 года.
«Новосибирский государственный театр оперы и балета (НГАТОИБ) является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры. Проведение публичных мероприятий в форме митингов около НГАТОИБ запрещено действующим законодательством», — сказано в ответе мэрии (копия имеется в распоряжении Sibnovosti.ru).
Один из организаторов митинга Сергей Дьячков сообщил Sibnovosti.ru, что намерен обжаловать это решение мэра Анатолия Локтя в суде.
«Локоть отказывает потому, что Владимир Городецкий очень не хочет этого митинга. Фактически, мэр играет в игру губернатора», — считает господин Дьячков.
Третью заявку на проведение акции протеста — на 26 сентября с 17:00 до 21:00 в парке «Городское начало» около памятника императору Александру III мэрия удовлетворила. Но, по словам Сергея Дьячкова, организаторы еще не решили, будут ли они использовать эту возможность. В качестве альтернативной площадки активисты рассматривают пл. Пименова перед ГПНТБ, либо пространство около скульптурной композиции на пл. Ленина.