Мэрия не разрешила провести митинг против «мусорной концессии» в центре Новосибирска

Мэрия Новосибирска запретила митинг на пл. Ленина против «мусорной концессии». Организаторы акции подавали заявки на его проведение с установкой сцены на ступенях перед зданием Оперного театра 27 и 30 сентября 2017 года.

«Новосибирский государственный театр оперы и балета (НГАТОИБ) является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры. Проведение публичных мероприятий в форме митингов около НГАТОИБ запрещено действующим законодательством», — сказано в ответе мэрии (копия имеется в распоряжении Sibnovosti.ru).

Один из организаторов митинга Сергей Дьячков сообщил Sibnovosti.ru, что намерен обжаловать это решение мэра Анатолия Локтя в суде.

«Локоть отказывает потому, что Владимир Городецкий очень не хочет этого митинга. Фактически, мэр играет в игру губернатора», — считает господин Дьячков.