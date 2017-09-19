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10:34 (мск), источник: NewsKo

Главные врачи краевых больниц прокомментировали отставку Вадима Плотникова

Сегодня на заседании правительства Пермского края стало известно, что министр здравоохранения Вадим Плотников покидает свой пост и возвращается на должность главного врача онкологического диспансера. Кроме этого, Максим Решетников предложил ему возглавить региональный совет главных врачей.

Как отметил главный врач Городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин, Вадим Плотников приходил в Министерство здравоохранения для выполнения определенных задач.

«Сейчас задачи выполнены и он возвращается на свою работу. Вадим Павлович прекрасно знает пути развития онкологического диспансера, думаю, будет им следовать», — прокомментировал кадровые изменения Андрей Ронзин.

Главврач «Пермской краевой клинической больницы» Анатолий Касатов подчеркнул, что это нормальная ситуация.

«По большому счёту в краевом онкодиспансере расценивали переход Вадима Павловича, как длительную командировку. За год в министерстве ему удалось проделать огромную работу, но и сейчас он останется в команде в качестве председателя Совета главврачей Пермского края», — подчеркнул Анатолий Касатов.

Источник — департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

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