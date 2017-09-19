Главные врачи краевых больниц прокомментировали отставку Вадима Плотникова

«Сейчас задачи выполнены и он возвращается на свою работу. Вадим Павлович прекрасно знает пути развития онкологического диспансера, думаю, будет им следовать», — прокомментировал кадровые изменения Андрей Ронзин.

«По большому счёту в краевом онкодиспансере расценивали переход Вадима Павловича, как длительную командировку. За год в министерстве ему удалось проделать огромную работу, но и сейчас он останется в команде в качестве председателя Совета главврачей Пермского края», — подчеркнул Анатолий Касатов.