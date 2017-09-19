Свердловские депутаты согласовали назначение Тунгусова и Орлова первыми вице-губернаторами
Фракции Законодательного собрания Свердловской области согласовали кандидатуры чиновников, которых глава региона Евгений Куйвашев предложил на посты первых
Фракции Законодательного собрания Свердловской области согласовали кандидатуры чиновников, которых глава региона Евгений Куйвашев предложил на посты первых
Это соответственно Владимир Тунгусов, Алексей Орлов, Галина Кулаченко и Андрей Злоказов.
Напомним, по Уставу Свердловской области чиновники этого уровня не могут быть назначены обычным указом губернатора, для этого требуется санкция депутатов. Вопрос о назначении чиновников областной парламент рассмотрит 25 сентября.