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10:38 (мск), источник: ЕАН

Свердловские депутаты согласовали назначение Тунгусова и Орлова первыми вице-губернаторами

Фракции Законодательного собрания Свердловской области согласовали кандидатуры чиновников, которых глава региона Евгений Куйвашев предложил на посты первых вице-губернаторов, главы минфина и минсоцзащиты.

Это соответственно Владимир Тунгусов, Алексей Орлов, Галина Кулаченко и Андрей Злоказов.

Напомним, по Уставу Свердловской области чиновники этого уровня не могут быть назначены обычным указом губернатора, для этого требуется санкция депутатов. Вопрос о назначении чиновников областной парламент рассмотрит 25 сентября.

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