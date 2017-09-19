Дмитрий Медведев поздравил краевых единороссов с победой на выборах

Премьер РФ написал, что рассчитывает, что партийцы приложат максимум усилий для выполнения предвыборных наказов избирателей и повышения уровня жизни людей.



«Итог голосования (по выборам губернатора) — это свидетельство доверия жителей к партии “Единая Россия”, а также результат эффективной работы регионального отделения по решению повседневных проблем граждан», — написал в своем поздравлении господин Неверов.



На выборах губернатора Пермского края «Единая Россия» поддержала Максима Решетникова, который по итогам голосования набрал 82,6% голосов избирателей. На муниципальных выборах в Пермском крае «Единая Россия» получила 392 из 515 вакантных мандатов органов местного самоуправления.