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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев поздравил краевых единороссов с победой на выборах

Глава правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета партии Сергей Неверов поздравили краевых единороссов с победой на выборах.

Источник: РИА "Новости"

Премьер РФ написал, что рассчитывает, что партийцы приложат максимум усилий для выполнения предвыборных наказов избирателей и повышения уровня жизни людей.

«Итог голосования (по выборам губернатора) — это свидетельство доверия жителей к партии “Единая Россия”, а также результат эффективной работы регионального отделения по решению повседневных проблем граждан», — написал в своем поздравлении господин Неверов.

На выборах губернатора Пермского края «Единая Россия» поддержала Максима Решетникова, который по итогам голосования набрал 82,6% голосов избирателей. На муниципальных выборах в Пермском крае «Единая Россия» получила 392 из 515 вакантных мандатов органов местного самоуправления.

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