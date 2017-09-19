Изменения могут быть внесены в бюджет Нижнего Новгорода

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода планируется увеличить на 221,8 млн рублей Внести эти изменения рекомендовали члены постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, 71,1 млн рублей — собственные средства и более 150 млн — межбюджетные трансферты.



После корректировки доходная часть городского бюджета составит 29,9 млрд рублей, расходная — 32,9 млрд рублей при дефиците в 3 млрд рублей.