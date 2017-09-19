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11:08 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Изменения могут быть внесены в бюджет Нижнего Новгорода

Бюджет Нижнего на 2017 год планируется скорректировать на 221,8 млн рублей. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов Гордумы завтра, 20 сентября.

Источник: Reuters

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода планируется увеличить на 221,8 млн рублей Внести эти изменения рекомендовали члены постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, 71,1 млн рублей — собственные средства и более 150 млн — межбюджетные трансферты.

После корректировки доходная часть городского бюджета составит 29,9 млрд рублей, расходная — 32,9 млрд рублей при дефиците в 3 млрд рублей.

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