Изменения могут быть внесены в бюджет Нижнего Новгорода
Бюджет Нижнего на 2017 год планируется скорректировать на 221,8 млн рублей. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов Гордумы завтра, 20 сентября.
Бюджет Нижнего на 2017 год планируется скорректировать на 221,8 млн рублей. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов Гордумы завтра, 20 сентября.
Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода планируется увеличить на 221,8 млн рублей Внести эти изменения рекомендовали члены постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, 71,1 млн рублей — собственные средства и более 150 млн — межбюджетные трансферты.
После корректировки доходная часть городского бюджета составит 29,9 млрд рублей, расходная — 32,9 млрд рублей при дефиците в 3 млрд рублей.